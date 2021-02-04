МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 22 по 29 января снизились на 0,5% и составили 589,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 7,1 миллиарда рублей

"Объем международных резервов по состоянию на 29 января составил 589,5 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 3,2 миллиарда долларов, или на 0,5%, в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.