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2021
https://1prime.ru/finance/20210204/832971724.html
Международные резервы России за неделю снизились на 0,5%
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Международные резервы РФ с 22 по 29 января снизились на 0,5% и составили 589,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. "Объем международных резервов по состоянию на 29... ПРАЙМ, 04.02.2021
международные резервы рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 22 по 29 января снизились на 0,5% и составили 589,5 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Объем международных резервов по состоянию на 29 января составил 589,5 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 3,2 миллиарда долларов, или на 0,5%, в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.