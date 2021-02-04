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Немецкий регулятор взялся за Goldman Sachs
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Финансовый наблюдатель Германии (BaFin) приказал одному из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs изменить свою работу таким образом, чтобы предотвращать отмывание... ПРАЙМ, 04.02.2021
goldman sachs, германия, новости, мировая экономика, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Финансовый наблюдатель Германии (BaFin) приказал одному из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs изменить свою работу таким образом, чтобы предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Такое заявление ведомство сделало в четверг, сообщает Рейтер.
BaFin в своем заявлении отмечает, что он попросил Goldman Sachs соблюдать обязательства "должной осмотрительности" по отношению к клиентам банка, а также анализу рисков в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.
Агентство отмечает, что получить комментарий у Goldman Sachs на момент написания материала не удалось.