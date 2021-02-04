МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Банк России совместно с Московской биржей и Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ) разработает обучающую программу для начинающих инвесторов в финансовые инструменты, сообщил советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Александр Коланьков. Центробанк готовит пилот по оформлению ипотечных сделок на базе блокчейна

По его словам, цель программы — обезопасить граждан от рисков биржевого рынка и банковских практик мисселинга (недобросовестных продаж) и не допустить напряженности, аналогичной напряженности с валютной ипотекой и обманутыми дольщиками.

"У нас идет достаточно большая программа с Московской биржей и с Ассоциацией развития финансовой грамотности. Мы совместно разрабатываем обучающую программу, которая позволит всем желающим начинающим инвесторам…, чтобы им объяснить основные понятия, основные риски. И подчеркиваю, минимальное, мы можем им дать, это установку, не нести последние деньги на рынок – сначала у тебя должна быть подушка безопасности, не инвестировать заемные деньги, инвестиции – это работа…", — сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Инвестировать нельзя ограничивать".

Он напомнил, что в текущем году должен заработать механизм тестирования, который позволит определить соответствующий тип инструментов, в которые начинающий инвестор может вкладываться. "Те, кто будет эти тесты успешно сдавать с помощью наших профучастников, для них ограничения будут постепенно сниматься", — добавил он.

В конце января в Госдуму был внесен законопроект, которым запрещается продажа неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования. Документ также переносит на полгода введение обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов на право покупки сложных инвестиционных продуктов – с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Банк России ввел новые ограничения на сделки для инвесторов-новичков

Также Колоньков указал, что многие начинающие инвесторы, недавно пришедшие на рынок, не понимают всех инвестиционных рисков, думают, что доход на рынке будет обязательно, а многие вообще не знают, что стали инвесторами, потому что к ним применили практику мисселинга, когда люди открывали депозит, а оказалось, что купили облигаций этого банка.

"Именно это вызывает обеспокоенность. В нашей истории это уже было – и валютная ипотека, и обманутые дольщики… Пора из этого делать выводы, учиться на ошибках, понимая, что мы все в одной лодке. Это риски как для государства, так и риски для рынка. Для государства — это риски некой дополнительной социальной нестабильности, для рынка – это риски… возможного отвращения массового инвестора к фондовому рынку. Речь не про запреты, не про ограничения инвесторов. Мы считаем, что наша взаимная обязанность все-таки разъяснить людям риски, хотя бы их немного обучить, дать правильную установку…", — сказал он.