МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу утром умеренно дорожает, находясь выше отметки в 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.00 мск стоимость биткоина снижается на 1,27%, до 37 160 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 0,96%, до 37 213 долларов. Динамика приводится за сутки.

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"Хотя биржевой курс биткоина и несколько замедлил свой рост по сравнению с серединой января, сегодня он продолжает поступательное движение вверх. По нашим оценкам, социальная матрица крипторынка на сегодня складывается таким образом, что к концу дня 5 февраля ведущая криптовалюта вполне может преодолеть значения в 38 300 долларов за монету", — прокомментировал ситуацию РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.