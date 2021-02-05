МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Мошенники в России, пользуясь темой государственной поддержки граждан во время пандемии, массово рассылают письма и рекламу о якобы начисленных субсидиях и материальной помощи. Как распознать таких злоумышленников, РИА Новости рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую уловку для обмана россиян. Они от имени Банка России предлагают получить выплату в размере 1–5 тысячи рублей на каждого члена семьи, которая якобы направлена на поддержку граждан в период пандемии коронавируса. Китай раскручивает "бычий тренд" на нефтяном рынке и готовит сюрприз

Как отмечает партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Дмитрий Сурков, мошенников выдают многие детали. "В частности, сразу должны насторожить: "плавающая" сумма выплаты, плательщик — ЦБ РФ, ранее анонсированные и исполненные социальные выплаты, производились через портал Госуслуги, да и в конечном счете обо всех выплатах президент РФ заявлял публично в своих выступлениях", — указал юрист.

Эксперты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова и Игорь Григорьянц обращают внимание на то, что информация на данных сайтах "изобилует грамматическими ошибками". Кроме того, по их словам, никогда не стоит верить, что чиновники будут заниматься массовой рассылкой пользователям соцсетей или на электронные почты с уведомлениями о причитающихся выплатах. Если речь идет о пособиях, то проверять следует на портале Госуслуг, добавила эксперт НЦФГ Нина Култышева.

И, наконец, главное, что должно настораживать, так это требование ввести персональные данные, включая CVC-код для получения "выплат", настаивают эксперты. "Предоставление гражданами сведений о банковских картах позволит злоумышленникам получить доступ к их счетам и похитить денежные средства. Всем, кто такие данные предоставил, необходимо срочно заблокировать сами карты или операции по счетам и обратиться в полицию с заявлением", — рекомендовал адвокат, руководитель уголовной практики "BMS Law Firm" Александр Иноядов. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Массовые рассылки и рекламы о якобы начисленных субсидиях, материальной помощи начались еще в 2020 году на фоне решений властей о выплатах гражданам в разгар пандемии. В конце января 2021 года некоторые пользователи "Яндекс-почты" столкнулись с уведомлениями от имени Пенсионного фонда РФ, что им якобы начислена социальная помощь в размере 10-15 тысяч рублей. Примерно в это же время в соцсетях начала появляться реклама якобы ЦБ, рассказали эксперты Бобкова и Григорьянц.