МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Доля Сбербанка на рынке вкладов россиян в 2020 году выросла на 1,7 процентного пункта и на 1 января достигла 45,4%, что стало максимумом с марта 2018 года, следует из материалов кредитной организации.

Кроме того, выросла за прошлый год доля банка и на рынке средств юрлиц — на 0,8 процентного пункта, до 22,8%.

Одновременно банк нарастил долю на рынке кредитования: в розничном сегменте она подросла на 1,3 процентного пункта — до 42,3%, в корпоративном — на 0,8 процентного пункта, до 32,2%. Китайцы нашли способ влиять на мировой рынок нефти

По данным Сбербанка, объем средств его розничных клиентов в 2020 году вырос на 15,3% — до 5,7 триллиона рублей, средств юрлиц — на 17,3%, до 7,8 триллиона рублей. В то же время его кредитный портфель юридических лиц за 2020 год вырос на 16,1% — до 15,5 триллиона рублей, а портфель розничных кредитов — на 17%, до 8,5 триллиона рублей.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе выросла на 8,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 86,7 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Банк заработал чистую прибыль в размере 86,7 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 21,1%, рентабельность активов 3,1%", — говорится в материалах банка.