МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Ценовую ситуацию на рынке биткоина можно охарактеризовать как небольшую передышку перед дальнейшим ростом котировок, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объёму торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться. При этом за последние сутки колебания стоимости криптовалюты в целом укладывались в 1-2%, и сейчас она торгуется на уровне 37 тысячи долларов. Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч

"Аналитики и эксперты считают, что это просто небольшая передышка перед дальнейшим ростом", — сказал Костарев.

"Илон Маск больше не "пампит" (не разгоняет цену — ред.) "историческую монету", отдавая предпочтение Dogecoin", — добавил он.

Последний по времени всплеск стоимости биткоина был связан с именем известного предпринимателя Илона Маска, который в пятницу упомянул биткоин в своей подписи на страничке в соцсети Twitter. После этого криптовалюта прибавила 16% за час. А затем Маск заявил, что биткоин вот-вот будет признан в мире традиционных финансов, и посетовал, что не прикупил этой валюты восемь лет назад.

Впрочем, также Маск писал в Twitter и о "шуточной" криптовалюте, малоизвестной Dogecoin, назвав ее своей любимой. После этого криптовалюта взлетела в цене более чем на 800%.