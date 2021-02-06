МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Власти РФ начинают постепенно усиливать контроль за сферой криптовалют, в частности вводя обязательное декларирование, при этом уже сейчас у Федеральной налоговой службы есть возможность получать данные о сделках с криптовалютой от банков, а в дальнейшем ее доступ к такой информации расширится, рассказали РИА Новости эксперты криптовалютного рынка.

Купля-продажа криптовалюты в России с 2021 года стала легальной: президент Владимир Путин в июле прошлого года подписал закон, который разрешает проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Однако расплачиваться такой валютой на территории страны нельзя — закон запрещает криптовалюты как средство платежа в РФ. Сейчас Госдума рассматривает законопроект, согласно которому доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль организаций или НДФЛ. Граждане и организации будут обязаны декларировать такие операции на сумму от 600 тысяч рублей в год. Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч

Обязательное декларирование доходов от криптовалют в РФ должно начаться со сделок, совершенных в 2021 году, а отчитаться перед налоговой нужно будет до 30 апреля 2022 года, указывает юрист, директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников. "Обязанность по подаче первой отчетности установлена в отношении текущего 2021 года, а сделать это налогоплательщикам необходимо не позднее 30 апреля 2022 года", — сказал он.

"Можно говорить об общем тренде ужесточения контроля за криптовалютными сделками. Ожидаю, что в первую очередь такое ужесточение повлияет на возможность приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты государственными служащими", — добавил эксперт.

По словам официального представителя биржи криптовалют Garantex Татьяны Максименко, ФНС пока не имеет возможности отслеживать криптовалютные операции, но может получать от банков данные о сделках, если в них используются традиционные валюты.

"Пока ФНС не видит никаких сделок с криптовалютой, особенно если речь идет о сделках крипто-крипто. С криптофиатными сделками все чуть сложнее: например, банки не первый год блокируют счета, которые замечены в "подозрительной активности" и с которых покупается и продается криптовалюта, хотя напрямую о запрете покупать криптовалюту без использования заемных средств никто не говорил. Просто блокировали с размытой формулировкой о подозрительной активности и антиотмывочном законодательстве", — отмечает эксперт. Возможен ли в России "бунт спекулянтов" с Уолл-стрит

Максименко добавила, что сейчас налоговая получает данные о криптовалютных сделках, если в них используются фиатные валюты, от банков и платежных систем, а в ближайшем будущем — сможет и от обменников, которые пройдут регистрацию в ЦБ, согласно закону о ЦФА. "А в более далеком будущем — от зарубежных криптобирж и обменников в рамках международных соглашений о борьбе с отмыванием денег и через систему отслеживания транзакций, которая уже поможет отслеживать сделки крипто-крипто", — заключила она.