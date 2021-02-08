МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Страховая группа "Спасские ворота-М" о собственном банкротстве, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление поступило в суд 5 февраля и к производству пока не принято. Сумма неисполненных обязательств компании в карточке дела пока не указана.

Банк России в декабре отозвал у страховой компании лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС). Как пояснял регулятор, страховщик нарушил требования инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств, "в результате чего величина не соответствующих требованиям… активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) страховщика".

Банк России видит в этом угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС.

Как сообщил ЦБ, застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию и подать заявление. Если они не сделают этого, территориальный фонд ОМС сам отправит сведения о гражданах другим страховщикам. Те в течение трех дней проинформируют новых клиентов о необходимости оформить полис. Срок выдачи полиса не превышает 30 дней.

"Спасские ворота-М" работает на российском рынке медицинского страхования с 1992 года. Согласно данным на сайте страховщика, по состоянию на начало 2020 года суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах составило более 3,3 миллиона человек.