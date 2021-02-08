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В России выросло число неплательщиков по кредитам
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За прошедший год в России резко возросло число злостных неплательщиков: их ряды пополнились на 2,4 миллиона человек за 2020 год. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 08.02.2021
долги, доход, новости, финансы, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. За прошедший год в России резко возросло число злостных неплательщиков: их ряды пополнились на 2,4 миллиона человек за 2020 год. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные ФССП.
Всего приставами было рассмотрено 12,9 миллионов дел о взыскании денежных средств с неплательщиков.
При этом общая сумма долгов по займам увеличилась с 2,6 миллиардов до 2,7 миллиардов рублей.
Президент саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что рост количества таких дел наблюдается из-за лиц, которые перестали обслуживать свои кредитные задолженности еще в 2019 году.
"Сейчас причины неплатежей носят достаточно объективный характер: 70-80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан", — подчеркнул Мехтиев.
При этом в материалы газеты также приводятся данные Банка России, согласно которым доля просрочки в сегменте потребительских ссуд сроком более трех месяцев поднялась с 7,5 до 9%. Однако в Банке не считают такие показатели критичными.