МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток французской нефтегазовой компании Total, приходящийся на группу, по итогам 2020 года составил 7,242 миллиарда долларов против чистой прибыли в 11,267 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании. Total и Apache Corporation открыли новые залежи нефти и газа

Разводненный убыток на акцию составил 2,9 доллара против прибыли в 4,17 доллара годом ранее. Выручка Total за отчетный период уменьшилась на 29,8%, до 140,685 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2020 года Total получила чистую прибыль в 891 миллион долларов, что в 2,9 раза меньше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,31 доллара против 0,97 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 23%, до 37,943 миллиарда долларов.

Совокупный объем добычи углеводородов за 2020 год составил 2,871 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что на 5% ниже показателя годичной давности. Компания поясняет, что показатель складывается из следующих факторов: добыча снизилась на 5% на фоне выполнения соглашения ОПЕК+, особенно в Нигерии, ОАЭ и Казахстане, а также добровольных сокращений добычи в Канаде и перебоев в Ливии. При этом рост добычи на 5% был достигнут за счет наращивания на новых проектах, в частности в Великобритании, Норвегии, Бразилии, Италии и на Северо-Русском месторождении в России. Кроме того, в течение года добыча снизилась на 3% из-за естественного сокращения месторождений, и еще на 2% — из-за технических работ и незапланированного простоя, особенно в Норвегии.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет 20% в его проекте "Ямал СПГ" и 10% в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ 2".