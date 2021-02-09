МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Банк России разрабатывает поправки в законодательство, распространяющие на микрофинансовые институты наравне с кредитными организациями право взыскивать задолженность по решению нотариуса, сообщили РИА Новости в регуляторе. Банк России разработает обучающую программу для начинающих инвесторов

"Представителями рынка микрофинансирования выдвигалась инициатива по распространению на микрофинансовые институты права взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса наравне с кредитными организациями. В настоящее время в Банке России разрабатываются предложения, предусматривающие такое право. Предполагается внесение изменений в ряд положений статьи 90 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате", — сказали в ЦБ.

Регулятор рассчитывает, что в случае поддержки законодателями данная инициатива вступит в силу не ранее 2022 года.

По мнению директора саморегулируемой организации "МиР" Елены Стратьевой, данное предложение поможет устранить регуляторное неравенство, поскольку микрофинансовые организации, как и крупные банки, могут выдавать займы под залог движимого имущества и коммерческой недвижимости. Центробанк оценил кредитную нагрузку россиян

Нотариус при обращении кредитора перед взысканием задолженности должен будет полностью проверить представленную документацию и удостовериться в подлинности документов, прежде чем наложить исполнительную надпись. Риск утраты жилья для заемщиков отсутствует, так как залог жилых помещений прямо запрещен российским законодательством.

"Для добросовестных потребителей финансовых услуг доступ микрофинансовых организаций к такому инструменту никаких рисков не несет", — заключила Стратьева.