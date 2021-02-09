МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Маткапитал было бы целесообразно инвестировать в облигации федерального займа России или негосударственные пенсионные фонды, считают опрошенные РИА Новости аналитики. В России могут разрешить вкладывать материнский капитал в ценные бумаги

Ранее во вторник газета РБК сообщила, что российские власти думают о расширении способов использования маткапилата: среди идей обсуждается предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ.

"В настоящее время 95% средств маткапитала идет на погашение ипотеки. Данная статистика логична, поскольку основными получателями являются молодые семье, которые решают жилищный вопрос. Предложение об инвестировании в консервативные инструменты, к примеру, это могут быть ОФЗ, привязанные к инфляции, позволят увеличить инвестиционные горизонты", — говорит управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Учитывая общий объем средств, направляемый каждый год на выплату маткапитала в России, и то, что 95% уходит на недвижимость, возможный дополнительный приток инвестиций на фондовый рынок может составить порядка 15-20 миллиардов рублей в год, отметил эксперт. В России проиндексируют страховые пенсии и материнский капитал

"Скорее всего, если эта инициатива и будет принята, то возможность инвестировать средства маткапитала будет только в НПФ и ОФЗ. В условиях повышения градуса международных отношений с Западом и США, новые размещения ОФЗ могут столкнуться с недостатком спроса. А в данном случае обеспечится дополнительный приток ликвидности на рынок ОФЗ", — считает член совета директоров компании Vax Capital AG Кирилл Вихлянцев.

Он добавил, что инвестирование маткапитала в более сложные инструменты или корпоративные облигации потребует большого времени для изучения рынка и анализа портфеля, которое у молодых родителей вряд ли будет. При этом вкладывать бюджетные средства в иностранные ценные бумаги "было бы нелогично".