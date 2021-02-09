МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Вслед за Tesla вложиться в биткоин захотят многие технологические компании, к ним присоединятся и другие инвесторы. Рост, по мнению экспертов, продолжится, если не воспрепятствуют регуляторы: возможности по выпуску конечны, а, значит, криптовалюта №1 будет только дорожать. Биткоин поднялся выше $48 тысяч

За прошедшие сутки стоимость биткоина выросла более чем на 20%, свидетельствуют данные торгов. Утром во вторник он стоил 48 тысяч долларов, однако в течение дня упал до 45 тысяч долларов. Скачок курса спровоцировало заявление американского производителя электромобилей Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 млрд долларов. Кроме того, компания рассказала о намерении начать принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию.

Сообщается, что Tesla планирует обеспечить большую гибкость для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли на денежные средства, которые не требуются для поддержания операционной ликвидности. Она приняла решение инвестировать в биткоин, хотя в рамках политики может инвестировать в альтернативные резервные активы, золотые слитки, фонды, торгуемые на бирже, и другие инструменты.

АЖИОТАЖ ИЛИ ТИПИЧНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ

Как правило, подобные решения в пользу наиболее рисковых активов, том числе и в криптовалюты принимаются в расчёте на рост её стоимости. Это адекватный риск-менеджмент для новых проектов. Биткоин за 2020 год подорожал на 300% а от минимума года — 3782 доллара — на 664%. То есть если крупная компания рискнет 1-2% от капитала, то может заработать 300% на вложенные средства.

По сути, это спекуляция — попытка повысить прибыль за счёт неосновного бизнеса. Однако в случае с Tesla, ставка на биткоин – это на 90% хайп и всего на 10% – расчёт на подорожание криптовалюты, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

"Надо понимать, что решение о покупке биткоина исходило лично от Илона Маска, который уже до этого несколько раз привлекал интерес инвесторов к криптовалютам и отдельным акциям в своём твиттере. Для Маска – это дополнительный пиар", — поясняет старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании White & Wall Владимир Ананьев.

Кроме того, вложенные в биткоин 1,5 млрд долларов — небольшая сумма для четвёртой по размеру компании в индексе S&P 500, подмечает эксперт.

"ЛАВИНА" ОХОТНИКОВ ЗА КРИПТОЙ

И все же очевидно, что заявление Tesla добавляет уверенности инвесторам. На этом фоне движение вверх может продолжиться. Примеру Маска могут последовать такие технологические компании, как Apple и Amazon, а также те, кто работает в сфере платежей — PayPal, MasterCard, Visa. Так, например, платёжный сервис Square купил биткоин ещё в октябре, а поставщик софта для аналитики бизнеса MicroStrategy покупает его регулярно. Биткоин продолжает дорожать

К слову, после выступления главы MicroStrategy Майкла Сэйлора 3 февраля о том, как корпорации могут интегрировать биткоин и какие преимущества получат, аналитики углядели надвигающуюся "лавину" компаний, собирающихся инвестировать в биткоин в 2021 году.

"Однако ни одна корпорация не скажет, что планирует инвестировать в биткоин. Они заявляют только тогда, когда позиция находится в плюсе на 50-70%. Все понимают, что если они заранее обнародуют свои планы, то они просто не смогут купить биткоин по выгодному курсу", – объясняет аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Интерес к криптовалютам не скрывают и инвестиционные банки. Если Комиссия по ценным бумагам (SEC) одобрит появление биржевого фонда (ETF) на биткоин, он станет активом. А это добавит ему признания со стороны институциональных инвесторов. Такой расклад можно будет считать самой большой победой криптовалют как класса активов, отмечает эксперт.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Сейчас биткоин находится в фазе экспоненциального роста и говорить о каких-то конкретных ценовых уровнях сложно. По мнению Антонова, ближайшие целевые уровни — 59,6 и 66 тысяч долларов.

"Из-за ограниченности предложения предела нет. Есть только ориентиры в районе 350 тысяч долларов за один BTC. После халвинга за 10 минут майнится 6,25 BTC (900 BTC за сутки). Это мало, чтобы удовлетворить возросший спрос на биткоин в 2021 году", — поясняет он.

Биткоин так устроен, что его не может быть выпущено больше 21 миллион штук, поэтому цена будет стремиться вверх, добавляет Ананьев.

"Однако всегда стоит держать в уме, что волатильность биткоина в несколько раз выше, чем у индекса S&P 500 и на порядок выше, чем у валютных пар. Снижение как минимум вдвое – абсолютно нормальное дело для этой криптовалюты", — напоминает аналитик.

Тотальный обвал криптовалюты возможен, если мировые центральные банки начнут её массово запрещать и внедрять конкурирующие средства платежа. Вряд ли регуляторы захотят принимать имеющиеся криптовалюты за основу, они, скорее, захотят изобрести и навязать свои криптовалюты, заключил Ананьев.