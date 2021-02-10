МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) по итогам 2020 года сократилась в 1,9 раза и составила 76 миллионов евро, сообщается в отчетности финансовой группы. Росбанк дал прогноз российской экономике на год

В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль SG Russia составила 21 миллион евро, что на 44,7% ниже показателя годичной давности.

При этом без учета динамики курсов валют и при корректировке на изменения в структуре группы чистая прибыль Societe Generale от деятельности в РФ сократилась на 38% в 2020 году и на 24% — в четвертом квартале в годовом выражении.

Чистая прибыль от банковской деятельности SG Russia снизилась на 11,8% в 2020 году, составив 793 миллиона евро. В то же время без учета динамики курсов валют и при корректировке на изменения в структуре группы показатель вырос на 1%.

Объем непогашенных кредитов за минувший год увеличился на 3%, а объем депозитов вырос на 14%. Акционеры Росбанка одобрили присоединение "Русфинанс банка"

Чистый убыток всей группы Societe Generale по итогам 2020 года составил 258 миллионов евро против прибыли в 3,248 миллиарда евро годом ранее. Прибыль от банковской деятельности сократилась на 10,4% — до 22,113 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 2,093 миллиарда евро, что ниже прошлогоднего результата в 2,7 раза.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль группы сократилась на 28% — до 470 миллионов евро, прибыль от банковской деятельности — на 6%, до 5,838 миллиарда евро. Операционная прибыль снизилась на 40,4% в годовом выражении – до 798 миллионов евро.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и др. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне 2019 года его объединили с Росбанком.