МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь текущего года составил 185,577 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте Казначейства РФ. Чистый отток капитала из России в январе снизился на 12%

В том числе доходы бюджета по состоянию на 1 февраля составили 1,494 триллиона рублей, расходы — 1,68 триллиона.

Дефицит федерального бюджета за январь 2020 года составлял 159,865 миллиарда рублей. Таким образом, в годовом выражении он вырос на 16%.