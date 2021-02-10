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2021
https://1prime.ru/finance/20210210/833010270.html
Дефицит федерального бюджета за январь составил 185,6 миллиарда рублей
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Дефицит федерального бюджета РФ за январь текущего года составил 185,577 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте Казначейства РФ. В том числе доходы бюджета по состоянию... ПРАЙМ, 10.02.2021
дефицит, россия, федеральный бюджет, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь текущего года составил 185,577 миллиарда рублей, следует из материалов на сайте Казначейства РФ.
В том числе доходы бюджета по состоянию на 1 февраля составили 1,494 триллиона рублей, расходы — 1,68 триллиона.
Дефицит федерального бюджета за январь 2020 года составлял 159,865 миллиарда рублей. Таким образом, в годовом выражении он вырос на 16%.