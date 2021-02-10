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2021
https://1prime.ru/finance/20210210/833010461.html
Moller-Maersk закончил 2020 год с прибылью против убытка год назад
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Чистая прибыль датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S по итогам 2020 года составила 2,85 миллиарда долларов против чистого убытка в 84 миллиона... ПРАЙМ, 10.02.2021
отчетность, чистая прибыль, moller-maersk, новости, бизнес, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S по итогам 2020 года составила 2,85 миллиарда долларов против чистого убытка в 84 миллиона долларов год назад, следует из финансовой отчетности компании.
Выручка увеличилась за отчетный период на 2%, до 39,74 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос в 1,4 раза и составил 8,226 миллиарда долларов.
В четвертом квартале чистая прибыль компании составила 1,3 миллиарда долларов против убытка в 72 миллиона долларов годом ранее. Выручка выросла на 16,5%, до 11,255 миллиарда долларов. Показатель EBITDA поднялся почти вдвое — до 2,711 миллиарда долларов.
По итогам текущего года компания ожидает показатель EBITDA в промежутке 8,5-10,5 миллиарда долларов. Maersk также ожидает, что прибыль по итогам текущего квартала будет выше, чем в прошлом.
Компания Maersk была основана в 1904 году в датском городе Свенборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.