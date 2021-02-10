МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 28,846 миллиарда рублей при спросе 47,656 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,305% от номинала, средневзвешенная цена — 96,5309% от номинала, выручка от размещения — 28,4 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения — 6,5% годовых, средневзвешенная доходность — 6,47% годовых.