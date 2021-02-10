2021-02-10T13:45:23+03:00
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2021-02-10T13:45:23+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210210/833012741.html
Минфин разместил ОФЗ одного выпуска на 28,85 миллиарда рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 28,846 миллиарда рублей при спросе... ПРАЙМ, 10.02.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 28,846 миллиарда рублей при спросе 47,656 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 96,305% от номинала, средневзвешенная цена — 96,5309% от номинала, выручка от размещения — 28,4 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения — 6,5% годовых, средневзвешенная доходность — 6,47% годовых.