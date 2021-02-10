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2021
https://1prime.ru/finance/20210210/833013270.html
Банк России в прошлом году выявил 222 финансовые пирамиды
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Банк России в 2020 году выявил 222 компании с признаками финансовых пирамид, 821 организацию "черных кредиторов" и 395 нелегальных форекс-дилеров, сообщил директор департамента... ПРАЙМ, 10.02.2021
финансы, финансовые пирамиды, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк России в 2020 году выявил 222 компании с признаками финансовых пирамид, 821 организацию "черных кредиторов" и 395 нелегальных форекс-дилеров, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях в ходе онлайн-брифинга "Противодействие нелегальной деятельности. Итоги 2020 года".
"Три основные направления работы нелегалов, с которыми мы работали, которых мы выявляли – это "черные кредиторы", то есть нелегальная деятельность на рынке микрокредитования, по этому направлению был выявлен 821 субъект "черного кредитования", 395 нелегальных форекс-дилеров – это второе направление деятельности, и порядка 222 субъектов с признаками финансовой пирамиды", — сказал он.
В 2019 году было выявлено 237 финансовых пирамид, 1 845 организаций – нелегальных кредиторов и 210 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров, работающих на территории России.