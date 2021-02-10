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2021
https://1prime.ru/finance/20210210/833014021.html
Минфин заявил о недопустимости агрессивного маркетинга на фондовом рынке
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Нельзя допускать возможность вводить людей в заблуждение на фондовом рынке, власти РФ работают над этим, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ с... ПРАЙМ, 10.02.2021
инвесторы, минфин рф, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Нельзя допускать возможность вводить людей в заблуждение на фондовом рынке, власти РФ работают над этим, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства.
"Мы здесь не должны допустить, чтобы на фондовом рынке была возможность вводить людей в заблуждение, о чем Вы давали поручение. И именно на это обращено сейчас наше самое пристальное внимание, на то, чтобы не допустить такой агрессивный маркетинг финансовых посредников", — сказал глава Минфина.
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