МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Нельзя допускать возможность вводить людей в заблуждение на фондовом рынке, власти РФ работают над этим, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ с членами правительства. Ученье - свет, а лузеров тьма. Восемь правил для начинающего инвестора

"Мы здесь не должны допустить, чтобы на фондовом рынке была возможность вводить людей в заблуждение, о чем Вы давали поручение. И именно на это обращено сейчас наше самое пристальное внимание, на то, чтобы не допустить такой агрессивный маркетинг финансовых посредников", — сказал глава Минфина.

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