МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить решени для устранения проблемы с зарплатами бюджетников. Опекуны малолетних детей получат дополнительные выплаты

По словам президента РФ, необходимо изучить положение дел с уровнем заработных плат не в среднем, а по конкретным специалистам.

"Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы", — сказал глава государства.

Путин добавил, что ключевое требование в данном случае — прозрачная, понятная и справедливая оплата труда.