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Путин поручил проработать решение проблемы зарплат бюджетников
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Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить решени для устранения проблемы с зарплатами бюджетников. По словам президента РФ, необходимо изучить... ПРАЙМ, 10.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить решени для устранения проблемы с зарплатами бюджетников.
По словам президента РФ, необходимо изучить положение дел с уровнем заработных плат не в среднем, а по конкретным специалистам.
"Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы", — сказал глава государства.
Путин добавил, что ключевое требование в данном случае — прозрачная, понятная и справедливая оплата труда.