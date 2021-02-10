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2021
https://1prime.ru/finance/20210210/833014250.html
Минфин разместил ОФЗ одного выпуска на 16,2 миллиарда рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 16,206 миллиарда рублей при... ПРАЙМ, 10.02.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 16,206 миллиарда рублей при спросе 73,687 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95,64% от номинала, средневзвешенная цена — 95,6793% от номинала, выручка от размещения — 15,548 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения — 5,7% годовых, средневзвешенная доходность — 5,69% годовых.