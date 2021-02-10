МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 16,206 миллиарда рублей при спросе 73,687 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 95,64% от номинала, средневзвешенная цена — 95,6793% от номинала, выручка от размещения — 15,548 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения — 5,7% годовых, средневзвешенная доходность — 5,69% годовых.