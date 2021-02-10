МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 4,346 миллиарда рублей при спросе 14,564 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 2,4 миллиарда рублей

Объем предложения на аукционе составлял 10,131 миллиарда рублей.

Цена отсечения составила 100,01% от номинала, средневзвешенная цена — 100,1769% от номинала, выручка от размещения — 4,358 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения — 2,51% годовых, средневзвешенная доходность — 2,49% годовых.

На первом аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 28,846 миллиарда рублей при спросе 47,656 миллиарда, на втором — ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 16,206 миллиарда рублей при спросе 73,687 миллиарда.