2021-02-10T17:15:32+03:00
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2021-02-10T17:15:32+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210210/833015575.html
Минфин разместил ОФЗ на 4,3 миллиарда рублей
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Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 4,346 миллиарда рублей при спросе... ПРАЙМ, 10.02.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 4,346 миллиарда рублей при спросе 14,564 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Объем предложения на аукционе составлял 10,131 миллиарда рублей.
Цена отсечения составила 100,01% от номинала, средневзвешенная цена — 100,1769% от номинала, выручка от размещения — 4,358 миллиарда рублей. Доходность по цене отсечения — 2,51% годовых, средневзвешенная доходность — 2,49% годовых.
На первом аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года на 28,846 миллиарда рублей при спросе 47,656 миллиарда, на втором — ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 16,206 миллиарда рублей при спросе 73,687 миллиарда.