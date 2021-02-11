МОСКВА, 11 февр – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Банк России не последует рекомендации МВФ снизить ключевую ставку, поскольку основные риски для рубля сохраняются. Если сейчас снизить ставку, российская валюта серьезно просядет. Хотя и без этого у нее есть потенциал к ослаблению, который может быть реализован уже к концу весны. МВФ рекомендовал российскому Центробанку снизить ключевую ставку

Сотрудники Международного валютного фонда считают, что Банку России следует снизить ключевую ставку еще на 0,5 п.п. в 2021 году. В этом случае она впервые в истории опустится ниже 4%. Они отметили разгон инфляции, которая в январе превысила 5% впервые за два года, но назвали это временным явлением. Без дальнейшего смягчения политики ЦБ к концу этого года она опустится ниже целевого показателя в 4% — до 3,5%.

Однако опрошенные "Прайм" эксперты не согласны с выводами сотрудников МВФ. По их мнению, инфляция в России показывает тенденцию к росту, а значит, впредь необходимо будет ключевую ставку повышать, но никак не ронять до 3.5%.

ПРИЧИНЫ НЕ СЛУШАТЬ МВФ

В сложившейся геополитической ситуации ЦБ вряд ли будет прислушиваться к МВФ, и продолжит следовать консервативной денежно-кредитной политике. К тому же, реальная инфляция продуктовой корзины намного выше, чем статистический показатель, и это осознают в том числе люди, принимающие решение по ставке, считает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

Более того, Россия по-прежнему находится перед угрозой новых санкций со стороны стран Запада, и в этих условиях рубль будет слабеть, а значит, его нужно поддерживать более высокой ключевой ставкой, добавляет он. Эксперты сказали, когда ЦБ поменяет денежную политику

Нельзя сбрасывать со счетов и ситуацию с коронавирусом. Несмотря на начало вакцинации, пандемия еще не остановлена, и экономика продолжает находиться под давлением, спрос ограничен, безработица, пусть скрытая, остается высокой. В этой ситуации действия российского регулятора по принципу "wait and see" представляются разумными даже аналитикам МВФ.

НИ ТУДА, НИ СЮДА

Эксперты уверены, что на ближайшем заседании решение по ставке будет принято, исходя именно из такого подхода. Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "Финам" Ольга Беленькая ожидает, что на ближайшем заседании 12 февраля ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 4,25%. С ней согласен и главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.

"В таких условиях снижение ставки маловероятно. Я полностью исключаю этот сценарий. Текущий уровень инфляции незначительно, а именно на один процентный пункт с небольшим превышает ставку ЦБ. Снижение ставки в условиях высокой инфляции стало бы неправильным сигналом рынку и экономике", — обобщил экономист.

По мнению, Беленькой, Банк России будет рассматривать снижение ставки хотя бы до 4%, лишь убедившись, что пиковое значение инфляции пройдено, инфляционные ожидания перестали расти, внешний фон спокоен, а прогноз отклонения инфляции вниз от цели до конца будущего года все еще остается в силе.

"Переход ЦБ к повышению ставок в ближайшие месяцы также представляется маловероятным. Это в случае, если регулятор изменит оценку баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков на перспективу", — считает аналитик.

Возможно, по итогам заседания в пятницу регулятор сохранит прежний сигнал о намерении оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала снижения ключевой ставки, либо немного сместит его в сторону нейтрального, сделав указание на вероятное сохранение ставки на текущем уровне в ближайшее время.

Антонов полагает, что регулятор примет решение сохранить ставку на прежнем уровне, а элиты позже сопроводят это решение субсидированием отдельных видов бизнеса, отдельных категорий граждан, небольшими послаблениями ковидных ограничений в крупных городах.

СУДЬБА РУБЛЯ

Решение сдвинуть ставку в ту или иную сторону оказало бы на рубль негативное влияние, уверены аналитики. "Если ЦБ снизит или наоборот повысит ставку – это станет большой неожиданностью. На рубле это скажется негативно – он ослабнет на 50-70 копеек, до 1 процента", — прогнозирует Тихомиров.

Потенциал к ослаблению российской валюты и без того сохраняется. По мнению Антонова, курс рубля в феврале будет стремиться к отметке 75 и выше к доллару, а перед началом сезона отпусков, в конце весны, легко может преодолеть уровень 80.

В целом в ближайшее время на рубль будут влиять, прежде всего, геополитические факторы: ожидания санкций и вербальные интервенции на эту тему. Чем больше поводов для ужесточения, тем сильнее их воздействие, не говоря уже о введении реальных ограничений. Дополнительным поводом станет ситуация на мировом рынке нефти – пока котировки "черного золота" растут, но, если они поползут вниз, могут утащить за собой и рубль. При этом в реализацию потенциала к укреплению пока мало кто верит.