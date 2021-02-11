МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание по иску ЦБ РФ более 289,5 миллиарда рублей с бывших контролирующих лиц банка "Открытие", сообщил РИА Новости источники, близкие к участникам процесса. Куда улетит рубль, если Центробанк снизит ставку по рецепту МВФ

Это рекордное в российской практике вступившее в силу взыскание убытков с контролирующих лиц кредитной организации.

Причем апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части отказа в иске к шестой соответчице — Елене Будник, бывшему члену правления банка, удовлетворив тем самым жалобу ЦБ.

Таким образом, вступило в силу решение о взыскании в пользу "Открытия" более 289,5 миллиарда рублей солидарно с бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича, основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева, экс-президента банка Рубена Аганбегяна, бывшего члена правления Геннадия Жужлева, Будник и бывшего основного акционера банка — компании "Открытие холдинг".

Рассмотрение дела в апелляционной инстанции, как и ранее в первой, проходило в закрытом режиме.

Арбитражный суд Москвы в сентябре по иску ЦБ РФ от лица банка "ФК Открытие" взыскал убытки солидарно с пяти ответчиков. В отношении Будник в удовлетворении исковых требований было отказано. Апелляционные жалобы на решение подали пять ответчиков, требования к которым суд удовлетворил, а также истец. Банки повысят лимит операций в Системе быстрых платежей

Судебное разбирательство по ходатайству Центробанка по большей части проходило в закрытом режиме, в связи с чем решение не опубликовано. Истец мотивировал необходимость закрытых слушаний тем, что переданный в суд план санации "Открытия" содержит данные о клиентах и межбанковских отношениях, которые составляют банковскую тайну.

До закрытия слушаний представитель ЦБ говорил в суде, что иск предъявлен к лицам, контролировавшим "Открытие", а его сумма рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую выделяет средства Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По данным РИА Рейтинг, банк "Открытие" на 1 ноября занимал 8-е место в российской банковской системе по величине активов.