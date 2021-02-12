МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Специалисты аналитического центра НАФИ составили портрет российского инвестора. Как пишет РБК, они выявили интерес к инвестициям у 24% россиян. Эксперт назвал идеальное время для укрепления рубля в 2021 году

В то же время, отмечают эксперты, фиксируется непонимание основ фондового рынка. Это в свою очередь может привести к потере финансовой "подушки безопасности".

"Почти четверть россиян (24%) проявляют интерес к теме инвестиций, а 9% — уже имеют инвестиционный опыт. При этом только 3% респондентов считают, что хорошо знакомы с темой инвестиций и разбираются в инвестиционных инструментах. Совсем не разбираются в инвестициях 65% опрошенных", — пишет издание.

29% респондентов говорят о том, что знают об инвестициях лишь поверхностно и в общих чертах. 3% — затруднились с ответом.

Итак, усредненный "новый инвестор" в России это человек, который впервые вложил деньги в фондовый рынок. Это молодой мужчина, у которого:

есть высшее образование,

проживает в крупном городе.

Наибольший интерес к инвестициям проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Из них 38% интересуются этим вопросом.

С возрастом интерес снижается: 30% интересующихся в возрасте от 25 до 34 лет, 25% — в группе 35-44 лет, 12% — в группе старше 55 лет.

"Горожане интересуются инвестициями чаще жителей сел — 24% против 18%. Больший интерес к фондовому рынку проявляют люди с высшим образованием (таких в этой категории 29% против 20% среди людей, не окончивших вуз), имеющие полную занятость (25% против 18% среди людей без постоянной работы) и сотрудники на руководящих позициях (36%)", — пишет издание.