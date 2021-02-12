МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Доходность инвестирования государственной управляющей компанией ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю за 2020 год составила 6,87% годовых при инфляции в 4,9%, по портфелю государственных ценных бумаг — 7,95% годовых, сообщила госкорпорация.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг. ВЭБ.РФ может войти в капитал РЖД

"Доходность по итогам года — самая важная для будущего пенсионера: именно этот результат формирует начисление на счета. И ориентир понятен: если доходность выше инфляции — накопления растут. К слову, накопленная доходность по портфелям ВЭБ.РФ с 2009 года стабильно выше инфляции. И непростой 2020 год не стал исключением: по самому объемному на рынке расширенному портфелю превышение доходности над инфляцией составляет без малого 2%, по ГЦБ — чуть более 3%", — сказал вице-президент ВЭБа Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Важно, что в случае с клиентами ПФР, средствами которых управляет ВЭБ, разница между инвестиционной и начисленной доходностью будет минимальной — на уровне сотых процента. И по итогам 2020 года "молчуны" точно в плюсе", — добавил он.

Доходность от инвестирования пенсий ВЭБом по расширенному портфелю за 2019 год составила 8,7%, по портфелю госбумаг — 12,14%.