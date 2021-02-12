МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Сохранение текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ поддержит тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке привлеченных средств, приводит пресс-служба ВТБ комментарий начальника управления "Сбережения" Максима Степочкина. Центральный банк ужесточил сигнал по ключевой ставке

Банк России в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, как и ожидалось.

"Сохранение текущего уровня ключевой ставки поддержит сложившийся тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке, поскольку в условиях роста конкуренции за клиента банки будут стремиться сохранять и наращивать свои портфели привлеченных средств. Вероятно, мы увидим новые предложения на рынке вкладов, тем более, что практически все лидеры в этом году пока не снижали свои ставки", — заявил он.

По рублевым депозитам на текущий момент они достигают 4,5-5% годовых. Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком уровне ставки не могут – клиентам важно получить более выгодные условия размещения средств. С учетом постепенного ослабления давления пандемии на экономику и роста определенности в финансовом секторе они должны последовать в ближайшее время, указали в ВТБ. Банк России повысил прогноз средней цены нефти Urals на 2021 год

"Возможный рост ставок по рублевым вкладам также может дать дополнительный импульс для перетока в них валютных сбережений, что усилит сложившийся тренд на девалютизацию пассивных портфелей. За прошлый год из срочных вкладов в целом по банковской системе оттекло более 12,7 миллиарда в долларовом эквиваленте, или около 17% портфеля валютных депозитов", — заявил Степочкин.

Помимо новых предложений на рынке классических продуктов свою роль должны сыграть дальнейшие предложения ЦБ РФ в отношении рынка инвестиционных средств, а также предложения банков для квалифицированных инвесторов, которые могут стать новым определяющим трендом этого года, добавил он.