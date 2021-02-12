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2021
https://1prime.ru/finance/20210212/833032568.html
ЦБ заявил о росте долговой нагрузки россиян в 2020 году
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Показатель долговой нагрузки россиян в 2020 году вырос, в текущем году рост кредитования продолжит опережать рост доходов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что... ПРАЙМ, 12.02.2021
россия, долг, цб рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Показатель долговой нагрузки россиян в 2020 году вырос, в текущем году рост кредитования продолжит опережать рост доходов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается показателя долговой нагрузки, в целом, если мерить задолженность населения к доходам населения, то в 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос, потому что у нас задолженность населения, розничные кредиты, достаточно быстро росли, прежде всего, благодаря ипотеке, и росли быстрее доходов, хотя доходы тоже выросли, но чуть меньше. Поэтому, естественно, показатель долговой нагрузки чуть вырос", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"И, видимо, эта тенденция продлится и в 2021 году — что кредитование населения будет расти чуть быстрее, чем доходы населения, и во многом такое кредитование будет поддерживать экономический рост", — продолжила она.