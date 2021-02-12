МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Показатель долговой нагрузки россиян в 2020 году вырос, в текущем году рост кредитования продолжит опережать рост доходов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России оценил возможность нового скачка цен на масло и сахар

"Что касается показателя долговой нагрузки, в целом, если мерить задолженность населения к доходам населения, то в 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос, потому что у нас задолженность населения, розничные кредиты, достаточно быстро росли, прежде всего, благодаря ипотеке, и росли быстрее доходов, хотя доходы тоже выросли, но чуть меньше. Поэтому, естественно, показатель долговой нагрузки чуть вырос", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"И, видимо, эта тенденция продлится и в 2021 году — что кредитование населения будет расти чуть быстрее, чем доходы населения, и во многом такое кредитование будет поддерживать экономический рост", — продолжила она.