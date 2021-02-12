МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами, нынешний взлет лишь подтверждает это, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мое отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткоину, не поменялось никоим образом. И вот такой рост цен показывает только потенциал волатильности таких частных криптовалют. Честно говоря, цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На наш взгляд, это не валюта", — сказала Набиуллина. Биткоин отыграл потери и снова обновил исторический максимум

Глава регулятора признала, что интерес к этому активу у населения, безусловно, есть. "Но риски те же самые были, остаются, и может быть, даже усиливаются. То, что это очень волатильный актив, — как он быстро растет в цене, точно так же он может падать, — это история показывала. Второе, что он активно может использоваться для разного рода сомнительных операций, мы это тоже видим", — подчеркнула глава ЦБ.

Биткоин начал стремительно расти в цене с середины декабря. Криптовалюта 16 декабря преодолела исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. Очередной исторический рекорд биткоин побил 11 февраля – теперь это 48 399 долларов.