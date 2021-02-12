МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Рост инфляции, нестабильность отечественной валюты и политика Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) являются основными причинами снижения цен на российские гособлигации, которые опустились до минимума с апреля прошлого года, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка государственного долга РФ, снизился до десятимесячного минимума — отметки в 149,7 пункта. В последний раз на таких уровнях индекс был в середине апреля 2020 года, когда наблюдалось восстановление рынка после резкого и краткосрочного снижения в марте, свидетельствуют данные Московской биржи. ЦБ заявил о росте долговой нагрузки россиян в 2020 году

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ

"Инвесторы сокращают позиции в ОФЗ по трем основным причинам, главная из которых – это рост инфляции, вызванный резкой девальвацией рубля во второй половине 2020 года, что сделало реальные доходности ОФЗ и процентные ставки в России отрицательными. К сожалению, инфляционные ожидания пока крайне высокие, что также негативно сказывается на динамике цен госбумаг", — говорит генеральный директор УК "Спутник – управление капиталом" Александр Лосев.

По данным Росстата, инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении — ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%. Ускорение инфляции, которая существенно отклонилась от таргетируемого Банком России уровня 4%, повышает неопределенность относительно дальнейших действия регулятора и сроков начала перехода к нейтральным процентным ставкам, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"Вторая причина – это сохраняющаяся нестабильность рубля, которая пока никуда не исчезает, несмотря на позитивные макроэкономические данные, рост цен на нефть, сырьевые товары и продукцию российского экспорта. Перманентная слабость рубля усиливает тенденцию бегства в доллар и отток капитала из России, потому что держать активы в рублевых финансовых инструментах инвесторам становится неинтересно", — отметил Лосев.

Другим фактором, влияющим на конъюнктуру рынка гособлигаций, является проводимая Минфином РФ политика заимствования на внутреннем рынке. "Третья, не менее важная причина – это повторяющиеся неудачи Минфина с размещениями ОФЗ, которые одновременно создают и негативные настроения у участников рынка, и желание на этом сыграть, то есть продавать ОФЗ в расчете, что можно будет их откупить на очередном аукционе дешевле и с премией к текущему рынку", — сказал Лосев.

Всего с начала года Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму 130,3 миллиарда рублей при плане привлечения на рынке ОФЗ в первом квартале в 1 триллион рублей. Но и для этого Минфину пришлось существенно увеличить премию для инвесторов, размещая средне- и долгосрочные выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом в условиях неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке.

На последних аукционах по размещению 10-летних облигаций премия по средневзвешенной доходности составила 15 базисных пунктов, а по 5-летнему выпуску – 11 базисных пунктов к вторичному рынку, тогда как ранее она обычно не превышала 3-4 базисных пункта, напомнил Ермак.

Среди внешних факторов эксперты называют рост долгосрочных процентных ставок с начала года на всех рынках капитала как развитых, так и развивающихся стран, на фоне повышения инфляционных ожиданий при сохранении крайне мягкой ДКП всех центральных банков и восстановлении экономик. Дополнительным внешним фактором, который оказывает негативное влияние на российские ОФЗ, стали опасения ужесточения антироссийских санкций со стороны США (после вступления в должность нового президента и его команды) и Евросоюза, отметил Ермак. Набиуллина рассказала, когда ожидается пик годовой инфляции

РЕШЕНИЕ ЦБ РФ

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу принял ожидаемое большинством участников рынка решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. При этом ЦБ отметил повышенный уровень темпа роста цен в декабре и январе на фоне восстановления спроса, которое происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее.

ЦБ также отметил, что дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, и повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7-4,2%, ожидая, что в дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%.

"Решение о сохранении ключевой ставки Банком России было ожидаемым, но риторика заявления носит более жесткий характер, так как предполагает возможность возврата к нейтральным уровням ставок на горизонте одного – полутора лет, что, в свою очередь, будет поддерживать относительно высокий уровень ставок по долгосрочным гособлигациям", — считает Ермак.

Если рост российской экономики действительно будет таким, как указывает Банк России в своих прогнозах, то есть 3-4%, то бюджет страны может получить дополнительные доходы и Минфину не нужно будет осуществлять заимствования в заявленных объемах и давать значительные премии на аукционах, что в итоге стабилизирует рынок ОФЗ, говорит Лосев.

"Рынок рублевых гособлигаций также может получить поддержку, если рубль вернется на траекторию трендового укрепления хотя бы к уровням 70 за доллар, тогда рублевые активы, в том числе ОФЗ, вновь станут интересны инвесторам, включая иностранных игроков", — добавил он.