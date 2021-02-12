МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на фоне ускорившейся инфляции четвертый раз подряд сохранил ставку на уровне 4,25% годовых и обозначил разворот в своей денежно-кредитной политике: регулятор больше не видит потенциала для снижения ставки и готовится возвращать ее в зону "нейтральности". В ВТБ оценили влияние решения Банка России на ставки по вкладам

"Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На завершение цикла смягчения намекало и украшение на пиджаке главы регулятора, которое имело форму точки.

Однако Набиуллина все же пообещала, что политика ЦБ будет оставаться мягкой в текущем году и возвращение в "нейтральность" будет происходить постепенно. Сигналом будет стабилизация инфляции вблизи 4%, чего регулятор в ближайшие месяцы не ждет. По прогнозу ЦБ, темпы роста цен в России достигнут максимума в 5,5% уже в феврале-марте, и только затем начнут замедляться до 3,7-4,2% в конце года.

Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены решением Банка России: в настоящее время инфляция, которая является для регулятора основным ориентиром, уже несколько месяцев находится выше ключевой ставки, а ситуация в экономике складывается лучше ожиданий.

"Решение было вызвано наблюдаемым ускорением роста цен под воздействием переноса в потребительские цены ослабления рубля и всплеска розничных цен на отдельные потребительские товары. С учетом риска продолжения роста мировых цен на продовольствие, возможного в условиях избытка ликвидности, и в ответ на новые ограничения мировой торговли, баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков восстановился", — считает старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич. Центральный банк ужесточил сигнал по ключевой ставке

ПОДГОТОВКА К РАЗВОРОТУ

Аналитики уверены, что не только всплеск инфляции послужил поводом сохранить ключевую ставку, факторами для сворачивания цикла смягчения также стали повышенные инфляционные ожидания и усиление санкционной риторики.

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых. Основными аргументами в пользу такого решения стали рост инфляции выше таргета ЦБ, повышенные инфляционные ожидания, улучшение ситуации в экономике, а также сохранение геополитических рисков", — указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Некоторые аналитики не исключают, что ЦБ, ужесточив риторику, готовится к возможному росту расходов бюджета на социальные инициативы в текущем году. "В выборный год возможно принятие властями значительных мер по поддержке малообеспеченных слоев населения (повышение пенсий, социальных пособий, назначение новых выплат), что тоже будет давить на цены. Давление продолжится и из-за роста цен на товарных рынках, так как сырьевые рынки перешли к новому "суперциклу", — говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Тем не менее, ключевая ставка по-прежнему остается на рекордно низком уровне, что при благоприятной сырьевой конъюнктуре будет способствовать восстановлению экономики. "В случае же ухудшения рыночных или геополитических условий, у ЦБ есть достаточное пространство для повышения ставки, чтобы предотвратить слишком резкое снижение рубля, при этом не оказывая серьезного давления на рост экономики и деятельность бизнеса", — заключил эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Набиуллина рассказала, когда ожидается пик годовой инфляции

ДАЛЬШЕ — ВВЕРХ

Большинство аналитиков уверены, что регулятор не будет спешить с повышением ставки, отложив ужесточение политики на конец текущего — начало следующего года.

"Исходя из нашего прогноза, что годовая инфляция в 2021 году будет ниже обозначенной регулятором цели в 4%, мы по-прежнему ожидаем, что вплоть до конца первого квартала 2022 года Банк России будет поддерживать ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%", — уверен старший аналитик "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков. Повышения ставки в 2021 году не ждет и директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов прогнозирует ужесточение монетарной политики ЦБ к концу текущего года. А Васильев из Совкомбанка считает, что Банк России начнет увеличивать ставку раньше: уже к осени она вырастет на один шаг — до 4,5% и останется на этом уровне до конца года.

Одновременно некоторые эксперты сомневаются в целесообразности повышения ключевой ставки до нейтрального уровня в ближайшие несколько лет.

"Ориентир в 5% для горизонта двух-трех лет не оправдан даже вопреки возможному ускорению роста экономики сверх потенциальных темпов в 2021 и начале 2022 годов. В условиях действующих принципов денежно-кредитной политики западных центральных банков, а также скорого перехода бюджетной системы в режим консолидации более оправданным может стать удержание ключевой ставки вблизи 4,5% с повышением с текущих уровней в середине или конце 2021 года", — заключил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.