МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь бьет исторический рекорд и превышает 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Монета с логотипом криптовалюты биткоин

Названы причины феноменального роста новой криптовалюты

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.08 мск биткоин дорожает на 2,7%, до 49 143 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 9.09 мск биткоин растет в цене на 3,33%, до 49 300 долларов.