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Биткоин превысил отметку $49 тысяч
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь бьет исторический рекорд и превышает 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap,... ПРАЙМ, 14.02.2021
россия, биткоин, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь бьет исторический рекорд и превышает 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.08 мск биткоин дорожает на 2,7%, до 49 143 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 9.09 мск биткоин растет в цене на 3,33%, до 49 300 долларов.