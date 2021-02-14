МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь бьет исторический рекорд и превышает 49 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Названы причины феноменального роста новой криптовалюты

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.08 мск биткоин дорожает на 2,7%, до 49 143 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 9.09 мск биткоин растет в цене на 3,33%, до 49 300 долларов.