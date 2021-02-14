МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% не сделает условия по вкладам существенно привлекательнее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Банк России в пятницу в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, как и ожидалось. После чего в ВТБ заявили, что данное решение регулятора поддержит тренд на мягкое повышение процентных ставок на рынке привлеченных средств.

В "Эксперт РА" подтвердили, что тренд на "мягкое повышение" ставок существует за счет предстоящего сворачивания льготной ипотеки, на первоначальный взнос которой уходит часть депозитов населения, и перетока средств на розничный фондовый рынок. В АКРА указали, что говорить об устойчивости тренда преждевременно. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин в свою очередь пояснил, что очевидную тенденцию к росту имеют ставки на среднесрочные вклады (до трех месяцев), так как сейчас банки стараются не привлекать "длинные", более дорогие денежные средства. Валютные вклады россиян в крупных банках в декабре неожиданно выросли

"Скорее всего, ставки по вкладам останутся без изменений. Однако, тот факт, что ЦБ повысил прогноз по инфляции, может стать сигналом для того, что в ближайшее время возможен умеренный рост", — говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский также считает, что решение ЦБ существенного влияния на ставки по вкладам не окажет.

"В условиях ожидающегося разворота денежно-кредитной политики ЦБ в сторону некоторого ужесточения тренд на постепенное незначительное повышение ставок по депозитам является вполне естественным. Однако ожидать резкого повышения ставок по депозитам в самое ближайшее время, конечно, не стоит", — говорит и старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Доходность вкладов в ближайшее время может оставаться вблизи достигнутых значений, согласна с коллегами доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова. Однако она отметила, что мягкое повышение процентных ставок на рынке возможно по мере улучшения экономической ситуации в стране при позитивных результатах массовой вакцинации и ослаблении пандемии коронавируса, восстановления платежеспособного роста.