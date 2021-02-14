МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сбербанк на страницах своего фирменного приложения предлагает россиянам выпуск карт без использования пластикового носителя. Оказывается, всем клиентом данной кредитной организации стала доступна услуга выпуска цифровых карт. Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

Отмечается, что для выпуска такой карты в процессе ее оформления нужно будет просто выбрать новую опцию под названием "Давайте без пластика". При этом карта будет обладать такими же функциями, как и классический вариант карты. Отмечается, что сразу после ее оформления карта становится готовой к использованию для совершения денежных переводов и оплаты товаров и услуг.

В том случае, если клиент посчитает пластиковую версию карты более удобной, но на цифровую карту можно в любое время дозаказать традиционный вариант.

Стоит отметить, что цифровой вариант банковской карты можно без труда привязать к смартфону, после чего оплачивать ею покупки бесконтактным способом.

В настоящее время цифровой вариант карты можно оформить только для двух видов карт: для "СберКарты" и "СберКарты Тревел". Сбербанк дал россиянам советы по защите персональных данных

Эксперты уверены, что цифровая карта является инновационным и удобным современным виртуальным платежным инструментом, который не имеет физического носителя.