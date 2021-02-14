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2021
https://1prime.ru/finance/20210214/833037618.html
Сбербанк предлагает клиентам отказаться от пластиковых карт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк на страницах своего фирменного приложения предлагает россиянам выпуск карт без использования пластикового носителя. Оказывается, всем клиентом данной кредитной... ПРАЙМ, 14.02.2021
банковская карта, пластиковая карта, сбер, сбербанк, новости, экономика, финансы, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Сбербанк на страницах своего фирменного приложения предлагает россиянам выпуск карт без использования пластикового носителя. Оказывается, всем клиентом данной кредитной организации стала доступна услуга выпуска цифровых карт.
Отмечается, что для выпуска такой карты в процессе ее оформления нужно будет просто выбрать новую опцию под названием "Давайте без пластика". При этом карта будет обладать такими же функциями, как и классический вариант карты. Отмечается, что сразу после ее оформления карта становится готовой к использованию для совершения денежных переводов и оплаты товаров и услуг.
В том случае, если клиент посчитает пластиковую версию карты более удобной, но на цифровую карту можно в любое время дозаказать традиционный вариант.
Стоит отметить, что цифровой вариант банковской карты можно без труда привязать к смартфону, после чего оплачивать ею покупки бесконтактным способом.
В настоящее время цифровой вариант карты можно оформить только для двух видов карт: для "СберКарты" и "СберКарты Тревел".
Эксперты уверены, что цифровая карта является инновационным и удобным современным виртуальным платежным инструментом, который не имеет физического носителя.