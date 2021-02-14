МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ.  Сбербанк на страницах своего фирменного приложения предлагает россиянам выпуск карт без использования пластикового носителя. Оказывается, всем клиентом данной кредитной организации стала доступна услуга выпуска цифровых карт.

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Отмечается, что для выпуска такой карты в процессе ее оформления нужно будет просто выбрать новую опцию под названием "Давайте без пластика". При этом карта будет обладать такими же функциями, как и классический вариант карты. Отмечается, что сразу после ее оформления карта становится готовой к использованию для совершения денежных переводов и оплаты товаров и услуг.

В том случае, если клиент посчитает пластиковую версию карты более удобной, но на цифровую карту можно в любое время дозаказать традиционный вариант.

Стоит отметить, что цифровой вариант банковской карты можно без труда привязать к смартфону, после чего оплачивать ею покупки бесконтактным способом.

В настоящее время цифровой вариант карты можно оформить только для двух видов карт: для "СберКарты" и "СберКарты Тревел".

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Эксперты уверены, что цифровая карта является инновационным и удобным современным виртуальным платежным инструментом, который не имеет физического носителя.