Молодые россияне стали реже брать ипотеку
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Молодые россияне за последние пять лет стали реже брать ипотеку: доля заемщиков моложе 30 лет упала на 9,7 процентного пункта — до 21,1%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Такая тенденция объясняется тем, что банки не готовы выдавать ссуды заемщику без кредитной истории.
"В последние пять лет наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено в возрастной группе граждан моложе 30 лет — на 9,7 процентного пункта, до 21,1%", — пишут аналитики. При этом в прошлом году данная группа ипотечников стала единственной, чья доля упала — на 1,4 процентного пункта.
Немного сократилась за 5 лет и доля заемщиков в возрастной группе 50-60 лет в структуре выданных ипотечных кредитов — на 0,5 процентного пункта, до 7,8%. Тем не менее, в 2020 году они все же начали восстанавливать свои позиции — их доля подросла на 0,3 процентного пункта.
Остальные же возрастные группы за последние пять лет наращивали свое присутствие на ипотечном рынке. Так, сильнее всего выдача кредитов на покупку жилья выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет: их доля за 5 лет подскочила на 5,1 процентного пункта, а за 2020 год — на один процентный пункт, до 23,8%.
Чуть меньше увеличилась доля исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 4,6 процентного пункта за 5 лет и на 0,2 процентного пункта за прошлый год — до 46,4%. При этом заемщики старше 60 лет также стали брать больше кредитов на покупку жилья: их доля с 2015 года выросла на 0,6 процентного пункта — до 0,9%.
"На фоне событий 2020 года неизменными остались возрастные тенденции выдачи ипотеки последних лет: постоянный рост доли граждан в возрасте от 30 до 50 лет и снижение в группе заемщиков моложе 30 лет. Очевидно, что первая возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории. В свою очередь, самые молодые заемщики только вступают во "взрослые" кредитно-финансовые отношения, и многие из них, по сути, неизвестны банкам", — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Кроме того, в 2020 году существенно выросла доля рефинансированных ипотечных кредитов. Это означает, что одни и те же заемщики в 2015 и 2020 годах могли фигурировать в разных возрастных категориях заемщиков по выданным кредитам. Например, 25-летний заемщик взял кредит в 2015 году и погасил его в 30-летнем возрасте в 2020 году, взяв новый ипотечный кредит, добавляет он.
По данным ЦБ, российские банки нарастили ипотечное кредитование в 2020 году на 21,2%, в результате задолженность россиян по кредитам на покупку жилья впервые достигла отметки в 9,1 триллиона рублей.
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