МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Молодые россияне за последние пять лет стали реже брать ипотеку: доля заемщиков моложе 30 лет упала на 9,7 процентного пункта — до 21,1%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько нужно зарабатывать для покупки "однушки"

Такая тенденция объясняется тем, что банки не готовы выдавать ссуды заемщику без кредитной истории.

"В последние пять лет наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено в возрастной группе граждан моложе 30 лет — на 9,7 процентного пункта, до 21,1%", — пишут аналитики. При этом в прошлом году данная группа ипотечников стала единственной, чья доля упала — на 1,4 процентного пункта.

Немного сократилась за 5 лет и доля заемщиков в возрастной группе 50-60 лет в структуре выданных ипотечных кредитов — на 0,5 процентного пункта, до 7,8%. Тем не менее, в 2020 году они все же начали восстанавливать свои позиции — их доля подросла на 0,3 процентного пункта.

Остальные же возрастные группы за последние пять лет наращивали свое присутствие на ипотечном рынке. Так, сильнее всего выдача кредитов на покупку жилья выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет: их доля за 5 лет подскочила на 5,1 процентного пункта, а за 2020 год — на один процентный пункт, до 23,8%.

Чуть меньше увеличилась доля исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет – на 4,6 процентного пункта за 5 лет и на 0,2 процентного пункта за прошлый год — до 46,4%. При этом заемщики старше 60 лет также стали брать больше кредитов на покупку жилья: их доля с 2015 года выросла на 0,6 процентного пункта — до 0,9%.

"На фоне событий 2020 года неизменными остались возрастные тенденции выдачи ипотеки последних лет: постоянный рост доли граждан в возрасте от 30 до 50 лет и снижение в группе заемщиков моложе 30 лет. Очевидно, что первая возрастная категория более привлекательна для банков по причине более информативной кредитной истории. В свою очередь, самые молодые заемщики только вступают во "взрослые" кредитно-финансовые отношения, и многие из них, по сути, неизвестны банкам", — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, в 2020 году существенно выросла доля рефинансированных ипотечных кредитов. Это означает, что одни и те же заемщики в 2015 и 2020 годах могли фигурировать в разных возрастных категориях заемщиков по выданным кредитам. Например, 25-летний заемщик взял кредит в 2015 году и погасил его в 30-летнем возрасте в 2020 году, взяв новый ипотечный кредит, добавляет он.

По данным ЦБ, российские банки нарастили ипотечное кредитование в 2020 году на 21,2%, в результате задолженность россиян по кредитам на покупку жилья впервые достигла отметки в 9,1 триллиона рублей.

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