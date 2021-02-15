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ВЭБ подал иск к авиакомпании "Ютэйр" на 208 миллионов рублей
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ", требующей взыскать около 208 миллионов рублей с авиакомпании "Ютэйр", следует из информации в картотеке... ПРАЙМ, 15.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ", требующей взыскать около 208 миллионов рублей с авиакомпании "Ютэйр", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 12 февраля и к производству пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не известны.
"Ютэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В 2019 году перевезла 7,7 миллиона человек, что стало на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в декабре прекратил производство по делу о банкротстве "Ютэйра", возбужденное еще в марте 2019 года.