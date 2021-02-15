МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "ВЭБ.РФ", требующей взыскать около 208 миллионов рублей с авиакомпании "Ютэйр", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 12 февраля и к производству пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не известны.

"Ютэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В 2019 году перевезла 7,7 миллиона человек, что стало на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в декабре прекратил производство по делу о банкротстве "Ютэйра", возбужденное еще в марте 2019 года.