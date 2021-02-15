КИЕВ, 15 фев — ПРАЙМ. Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандумы и контракты на общую сумму от 3 миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского. В МВФ заявили о неудачной работе миссии на Украине

Зеленский 14 и 15 февраля находится с официальным визитом в ОАЭ.

"В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация подписала ряд меморандумов и контрактов на общую сумму от 3 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества Украины и инвестиционным фондом Mubadala, они направлены на углубление сотрудничества в рамках разработки перспективных инвестиционных проектов и участия ОАЭ в программе приватизации государственной собственности на Украине.

"Подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину — очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций на Украину из Западной Азии", — отметили в пресс-службе. Украина хочет подчинить себе Google

Кроме того, министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom. Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины, и в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

По данным пресс-службы, рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций.

"Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala", — добавили в пресс-службе.