МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Финансовым организациям в РФ выгодно продавать сложные финансовые продукты, поскольку при инвестировании в них с россиян берется высокая комиссия, заявил министр финансов Антон Силуанов. Названы лучшие криптовалюты для инвестирования

В январе в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Документ предполагает, что с 1 октября 2021 года будет введено обязательное тестирование инвесторов на право покупки таких продуктов.

"Предлагаются очень сложные продукты, малопонятные для граждан. Есть риск, что это будет приводить к возможным и потерям от таких инвестиций. Потому что при инвестировании в такие сложные продукты сразу берется высокая комиссия. От 10 и более процентов. То есть, человек сразу лишается, по сути дела, части своих денег", — сказал Силуанов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 24".

"В чем их сложность? Они привязаны к различным стоимостям пакета акций. Зачастую очень сложно понятным для простых людей, даже и не столь квалифицированных, что называется, инвесторов. Опять же скажу: большие комиссии, большие привязки к таким инструментам, которые мы называем деривативами, сложные инструменты, производные инструменты. Во всяком случае, вот такой перекос в сторону сложных продуктов за последний год мы увидели", — продолжил министр.

Силуанов также добавил, что надеется на принятие закона о защите неквалифицированных инвесторов в ближайшее время.