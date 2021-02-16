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2021
https://1prime.ru/finance/20210216/833041868.html
Активы банков Московского региона за 2020 год выросли на 16,6%
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Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2020 год увеличились на 16,6%, до 68 928,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по... ПРАЙМ, 16.02.2021
активы банков, банк россии, банк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2020 год увеличились на 16,6%, до 68 928,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло уменьшение как удельного веса рублевых пассивов (с 79,2% до 76,9%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 80,4% до 79,2%).
В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 7,5% до 7,3%), как и доля резервов на возможные потери (с 9,0% до 8,5%), а удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, увеличился (с 83,6% до 84,2%).
По состоянию на 01.01.2021 в Московском регионе действовало 211 кредитных организаций, в том числе 207 в Москве и 4 в Московской области (на 01.01.2020 в Московском регионе действовало 232 кредитные организации, из них 227 в Москве и 5 в Московской области).