МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2020 год увеличилась на 13,5%, до 5 019,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Ресурсы банков Московского региона в ноябре увеличились на 1,4%

За 2020 год банки Московского региона получили прибыль в размере 882,6 млрд рублей (за 2019 год — прибыль в размере 785,8 млрд рублей). По состоянию на 01.01.2021 общим финансовым результатом

деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 712,5 млрд рублей (на 01.01.2020 — убыток в размере 78,5 млрд рублей).