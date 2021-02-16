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2021
https://1prime.ru/finance/20210216/833041923.html
Ресурсы банков Московского региона в 2020 году увеличились на 13,5%
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https://россиясегодня.рф
Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2020 год увеличилась на... ПРАЙМ, 16.02.2021
ресурсы, банк россии, банки, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2020 год увеличилась на 13,5%, до 5 019,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За 2020 год банки Московского региона получили прибыль в размере 882,6 млрд рублей (за 2019 год — прибыль в размере 785,8 млрд рублей). По состоянию на 01.01.2021 общим финансовым результатом
деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 712,5 млрд рублей (на 01.01.2020 — убыток в размере 78,5 млрд рублей).