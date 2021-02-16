МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2020 год выросла на 10,6%, до 17 411,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Депозиты юрлиц в банках Московского региона в ноябре снизились на 1,6%

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) увеличились на 6,5%, до 15 353,7 млрд рублей. При этом динамика рублевых вкладов была положительной, а валютных – отрицательной. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций уменьшилась с 24,4% до 22,3%.

За 2020 год в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, снизилась (с 73,8% до 70,9%), как и доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) (с 74,5% до 73,6%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах за 2020 год выросли на 41,3%, до 9 043,5 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона увеличился с 10,8% до 13,1% на 01.01.2021.