МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes.

По подсчетам журнала, состояние совладельца "Норникеля" достигло 30 миллиардов долларов. Это является историческим рекордом для российских предпринимателей. "Норникель": экологические уроки усвоены

Рост состояния Потанина обеспечивается ростом котировок акций "Норникеля". К 19:15 их цена достигла 26 290 рублей за штуку — это на 5,7% больше, чем было 1 февраля (24 866 рублей).

Вот как выглядит топ-5 российского списка Forbes: