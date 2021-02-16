МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ.  Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes.
По подсчетам журнала, состояние совладельца "Норникеля" достигло 30 миллиардов долларов. Это является историческим рекордом для российских предпринимателей.

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Рост состояния Потанина обеспечивается ростом котировок акций "Норникеля". К 19:15 их цена достигла 26 290 рублей за штуку — это на 5,7% больше, чем было 1 февраля (24 866 рублей).

Вот как выглядит топ-5 российского списка Forbes:

 

  • Владимир Потанин, $30,1 миллиардов;
  • Алексей Мордашов и семья, $28,5 миллиардов;
  • Владимир Лисин, $26 миллиардов;
  • Леонид Михельсон, $25,2 миллиардов;
  • Геннадий Тимченко, $22,3 миллиардов.

 