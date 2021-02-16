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2021
https://1prime.ru/finance/20210216/833048912.html
Forbes назвал самого богатого человека в России
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Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes.По подсчетам журнала, состояние совладельца "Норникеля" достигло 30 миллиардов... ПРАЙМ, 16.02.2021
рекорд, богатство, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Миллиардер Владимир Потанин установил абсолютный рекорд по богатству среди россиян, пишет Forbes.
По подсчетам журнала, состояние совладельца "Норникеля" достигло 30 миллиардов долларов. Это является историческим рекордом для российских предпринимателей.
Рост состояния Потанина обеспечивается ростом котировок акций "Норникеля". К 19:15 их цена достигла 26 290 рублей за штуку — это на 5,7% больше, чем было 1 февраля (24 866 рублей).
Вот как выглядит топ-5 российского списка Forbes:
- Владимир Потанин, $30,1 миллиардов;
- Алексей Мордашов и семья, $28,5 миллиардов;
- Владимир Лисин, $26 миллиардов;
- Леонид Михельсон, $25,2 миллиардов;
- Геннадий Тимченко, $22,3 миллиардов.