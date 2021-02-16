МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon выходит на рынок микрофинансирования, учредив компанию "Озон кредит", следует из данных ЕГРЮЛ. Ozon внедрил новые возможности для торговли с бизнесом

ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит" зарегистрирована в понедельник в Москве с уставным капиталом 1 миллион рублей. Учредителями выступают ООО "Озон Холдинг" и ООО "Интернет Решения".

В Ozon подтвердили РИА Новости, что зарегистрировали компанию и теперь будут подавать документы на вступление в государственный реестр микрофинансовых организаций.

"Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности", — добавили в компании.

Микрокредитные компании — это небольшие микрофинансовые организации, которые имеют право выдавать россиянам микрозаймы до 500 тысяч рублей, а юрлицам — до 3 миллионов рублей. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц или выпускать облигации, а надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация.