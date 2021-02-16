2021-02-16T09:20:00+03:00
2021-02-16T10:11:06+03:00
2021-02-16T09:20:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210216/833049097.html
Ozon учредил микрофинансовую компанию
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский маркетплейс Ozon выходит на рынок микрофинансирования, учредив компанию "Озон кредит", следует из данных ЕГРЮЛ. ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит"... ПРАЙМ, 16.02.2021
ozon, новости, бизнес, финансы
https://1prime.ru/images/83253/33/832533351.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83253/33/832533351.jpg
https://1prime.ru/images/83253/33/832533350.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83253/33/832533350.jpg
https://1prime.ru/images/83253/33/832533338.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83253/33/832533338.jpg
https://1prime.ru/business/20210204/832966306.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon выходит на рынок микрофинансирования, учредив компанию "Озон кредит", следует из данных ЕГРЮЛ.
ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит" зарегистрирована в понедельник в Москве с уставным капиталом 1 миллион рублей. Учредителями выступают ООО "Озон Холдинг" и ООО "Интернет Решения".
В Ozon подтвердили РИА Новости, что зарегистрировали компанию и теперь будут подавать документы на вступление в государственный реестр микрофинансовых организаций.
"Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса. Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты — об их запуске мы сообщим в момент готовности", — добавили в компании.
Микрокредитные компании — это небольшие микрофинансовые организации, которые имеют право выдавать россиянам микрозаймы до 500 тысяч рублей, а юрлицам — до 3 миллионов рублей. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц или выпускать облигации, а надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация.