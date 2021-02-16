2021-02-16T14:41:15+03:00
2021-02-16T14:41:15+03:00
2021-02-16T14:41:15+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210216/833052788.html
Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО упала почти на 40%
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"Норильский никель" по итогам 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 3,634 миллиарда долларов, что на 39% меньше относительно уровня годом ранее, следует из сообщения... ПРАЙМ, 16.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 3,634 миллиарда долларов, что на 39% меньше относительно уровня годом ранее, следует из сообщения компании.
Выручка за отчетный период выросла на 15% — до 15,545 миллиарда долларов. Показатель EBITDA снизился на 3%, до 7,651 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 49% против 58% годом ранее.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.