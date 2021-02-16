МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 3,634 миллиарда долларов, что на 39% меньше относительно уровня годом ранее, следует из сообщения компании. "Норникель" получил требование возместить вред животным из-за аварии

Выручка за отчетный период выросла на 15% — до 15,545 миллиарда долларов. Показатель EBITDA снизился на 3%, до 7,651 миллиарда долларов. Рентабельность по EBITDA составила 49% против 58% годом ранее.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.