МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России намерен признать недобросовестной практикой советы и рекомендации брокеров и банков, даваемые ими частным инвесторам вне договора инвестиционного консультирования, сообщила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Шервуд. Путин поручил принять закон для защиты неопытных инвесторов до 15 июля

"Тут кроется одна ситуация, которую мы будем рассматривать как недобросовестную практику, когда человек приходит либо к брокеру, либо еще в какую-то организацию – в банк, например, как к агенту, либо в банк как к брокеру-агенту, и ему начинают предлагать ценные бумаги", — сказала она на конференции АРБ "Как банкам работать с неквалифицированными инвесторами: ограничения и возможности".

Эта форма предложения соответствует признакам инвестиционного совета, который у нас закреплен в стандарте по инвестиционным советникам (признаки такой деятельности прописаны детально в стандарте СРО), но при этом не заключается договор, организация может быть даже не в реестре инвестиционных советников, пояснила она.

"Мы будем рассматривать такого рода практики, в том числе и при проведении контрольно-надзорных мероприятий, как ненадлежащие, не соответствующие по сути закону. Потому что инвестиционный советник имеет ответственность, предусмотренную законодательно. А когда такого рода есть уловка, что даются советы, но при этом говорится "это не инвестиционный совет". А зачем вы его тогда даете? Для чего, если это не инвестиционный совет?", — также указала Шервуд. Минфин объяснил, зачем банки навязывают россиянам сложные инвестпродукты

Она подчеркнула, что советник, задавая определенные вопросы по горизонту инвестирования, опыту работы, возрасту, финансовому положению, определяет ту максимально-правильную корзину и диверсифицирует ее, которая необходима этому конкретному инвестору. "А когда у нас просто есть планка продать облигации того самого банка, с которым заключен брокерский договор, то мы просто их и продаем, и при этом совокупный портфель из 70-80-90% из продуктов группы, при этом говорят о какой-то диверсификации", — добавила замруководителя службы.