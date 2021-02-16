МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сбербанк готов участвовать в аукционах по приобретению облигаций федерального займа в соответствии со своими лимитами и потребностями, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Греф рассказал о набирающей популярность уловке телефонных мошенников

По его словам, рынок сегодня способен покрыть потребности Минфина в заимствованиях через ОФЗ, и Сбербанк готов в этом участвовать.

"Мы как крупный участник рынка приобретаем бумаги, но и, естественно, мы готовы покупать. Объемы, которые Минфин разместил, нестрашные, — в этом году свыше 2 триллионов рублей чистое привлечение. С учетом рыночной потребности, с учетом возможности двух банков — нас и ВТБ — мы спокойно покроем их потребности", — отметил Греф.

В то же время он напомнил, что у банков есть определенные регуляторные ограничения в отношении возможности привлечения объемов на процентный риск. "Мы его "перепрыгнуть" тоже не можем. Поэтому должен быть правильный сбалансированный портфель между флоатерами и "фиксами", — заключил Греф.