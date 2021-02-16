МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Потенциал для дальнейшего снижения ставок на ипотечные кредиты в России ограничен, банки на этом фоне смягчают неценовые условия кредитования, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

По данным регулятора, средняя ставка по ипотеке в декабре оставалась стабильной, снизившись лишь на 0,02 процентного пункта — до 7,36%.

"Ставки по ипотеке к концу года находились на исторических минимумах, потенциал их дальнейшего снижения ограничен. Поэтому, конкурируя за заемщиков, банки активно смягчали неценовые условия кредитования. В частности, средний срок ипотечного кредита в декабре составил 18,8 года, превысив на 0,5 года аналогичное значение сентября", — пишет регулятор.

ЦБ подчеркивает, что рост срочности кредитов и низкие ставки позволяют заемщикам обслуживать более крупные кредиты, что в сочетании с ростом цен на рынке жилой недвижимости способствовало увеличению средней суммы ипотечного кредита. Так, в декабре она составила 2,6 миллиона рублей.

Кроме того, Банк России ожидает сохранения ставок по вкладам и другим розничным кредитам в краткосрочной перспективе вблизи текущего уровня.