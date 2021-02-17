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"Энел Россия" ожидает сокращения чистой прибыли в 2021 году
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Чистая прибыль "Энел России" от обычных видов деятельности по итогам текущего года планируется на уровне 3 миллиардов рублей после 4,6 миллиарда в 2020 году, в 2022 году —... ПРАЙМ, 17.02.2021
чистая прибыль, отчетность, энел россия, энергетика, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел России" от обычных видов деятельности по итогам текущего года планируется на уровне 3 миллиардов рублей после 4,6 миллиарда в 2020 году, в 2022 году — ожидается на уровне в 3,3 миллиарда, в 2023 году — 3,9 миллиарда, следует из презентации компании.
"Чистая прибыль ожидается на уровне 3,9 миллиарда рублей в 2023 году со среднегодовым темпом роста 15% по сравнению с прогнозируемым показателем 3 миллиарда рублей в 2021 году, несмотря на рост финансовых затрат, связанных со строительством ветропарков", — поясняет "Энел Россия".
EBITDA в 2021 году прогнозируется на уровне 7,5 миллиарда рублей. В прошлом году этот показатель достиг 9,9 миллиарда.
"Энел Россия" переносит выплату дивидендов в 2021 году на 2023 год, ожидает их в 2023 году на уровне 5,2 миллиарда рублей, в 2022 году планирует выплатить 3 миллиарда рублей, следует из презентации компании.
"В июле 2020 года компания выплатила акционерам фиксированные дивиденды в размере 3 миллиардов рублей в соответствии с ранее озвученным дивидендным подходом на период с 2020 по 2022 годы", — говорится в сообщении компании.