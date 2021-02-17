МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Общие продажи российского маркетплейса Ozon в прошлом году выросли более чем в 2,4 раза, превысив 195 миллиардов рублей, сообщила компания. Ozon учредил микрофинансовую компанию

"Показатель GMV (gross merchandise value, общие продажи — ред.), включая услуги, вырос более чем на 140% в годовом сопоставлении, превысив 195 миллиардов рублей", — говорится в сообщении. И по итогам года, как указывает Ozon, компания вышла на точку безубыточности по операционному денежному потоку.

Ozon также сообщает, что только в четвертом квартале 2020 года показатель GMV компании, включая услуги, превысил 74 миллиарда рублей, и рост также составил более 140% к аналогичному периоду 2019 года.

Увеличение GMV в этом квартале компания связывает с активным развитием платформы маркетплейса, ростом частоты заказов, ускорением региональных продаж и развитием финтехсервисов. А доля GMV от маркетплейса, как отмечает компания, выросла на фоне продолжающегося притока продавцов на платформу и составила 48% против 17% в 2019 году.

"В ноябре состоялось успешное первичное размещение акций Ozon на бирже Nasdaq, и конечно, перед нашими инвесторами мы несем ответственность за стабильный рост бизнеса… Четвертый квартал 2020 стал периодом рекордного роста Ozon как маркетплейса, а экспансия в регионы стимулировала увеличение продаж в различных городах России", — приводятся слова гендиректора Ozon Александра Шульгина.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено 9 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже.